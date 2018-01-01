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Халаты для дома турецких производителей

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Вафельный женский халат 56-62 белый двойной

Вафельный женский халат 56-62 белый двойной

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: белый
Длина: длинный
Ворот: шалька

Цена: 1 297 грн.

Вафельный женский халат короткий с капюшоном 44-50 Nusa белый

Вафельный женский халат короткий с капюшоном 44-50 Nusa белый

Страна-производитель: Турция
Состав: бамбук
Цвет: белый
Длина: короткий
Ворот: капюшон

Цена: 1 097 грн.

Вафельный женский халат короткий с капюшоном 44-50 Nusa розовый

Вафельный женский халат короткий с капюшоном 44-50 Nusa розовый

Страна-производитель: Турция
Состав: бамбук
Цвет: розовый
Длина: короткий
Ворот: капюшон

Цена: 1 097 грн.

Женский ситцевый сарафан 46-64 зеленый

Женский ситцевый сарафан 46-64 зеленый

Страна-производитель: Украина
Состав: жатый ситец
Цвет: зеленый
Длина: длинный
Ворот: круглый вырез

Цена: 314 грн.

Женский ситцевый халат 46-64 голубой

Женский ситцевый халат 46-64 голубой

Страна-производитель: Украина
Состав: жатый ситец
Цвет: голубой
Длина: длинный
Ворот: V-образный ворот

Цена: 351 грн.

Женский ситцевый халат 46-64 зеленый

Женский ситцевый халат 46-64 зеленый

Страна-производитель: Украина
Состав: жатый ситец
Цвет: зеленый
Длина: длинный
Ворот: V-образный ворот

Цена: 351 грн.

Мужской махровый халат капюшон 50-52 софт синий

Мужской махровый халат капюшон 50-52 софт синий

Страна-производитель: турция
Состав: софт (100% синтетика)
Цвет: синий
Длина: длинный
Ворот: капюшон

Цена: 860 грн.

Мужской махровый халат капюшон 52-54 софт красный

Мужской махровый халат капюшон 52-54 софт красный

Страна-производитель: турция
Состав: софт (100% синтетика)
Цвет: синий
Длина: длинный
Ворот: капюшон

Цена: 860 грн.

Женский трикотажный халат 56-58 Esra k.2712 №10

Женский трикотажный халат 56-58 Esra k.2712 №10

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: голубой, красный
Длина: длинный
Ворот: V-образный ворот

Цена: 540 грн.

Женский трикотажный халат 56-58 Esra k.2712 №11

Женский трикотажный халат 56-58 Esra k.2712 №11

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: коричневый и охряной
Длина: длинный
Ворот: V-образный ворот

Цена: 540 грн.

Женский трикотажный халат 56-58 Esra k.2712 №8

Женский трикотажный халат 56-58 Esra k.2712 №8

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: красный, коричневый
Длина: длинный
Ворот: V-образный ворот

Цена: 540 грн.

Женский трикотажный халат 56-58 Esra k.2712 №9

Женский трикотажный халат 56-58 Esra k.2712 №9

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: желтый
Длина: длинный
Ворот: V-образный ворот

Цена: 540 грн.

Женский трикотажный халат 44-46 Esra k.2518 голубой

Женский трикотажный халат 44-46 Esra k.2518 голубой

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: голубой с розовым
Длина: длинный
Ворот: V-образный ворот

Цена: 540 грн.

Женский трикотажный халат 44-46 Esra k.2712 №1

Женский трикотажный халат 44-46 Esra k.2712 №1

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: малиново-голубой
Длина: длинный
Ворот: V-образный ворот

Цена: 540 грн.

Женский трикотажный халат 44-46 к.2340 бирюза

Женский трикотажный халат 44-46 к.2340 бирюза

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: абстракция в бирюзовых и розовых тонах
Длина: чуть за колено
Ворот: английский воротник

Цена: 540 грн.

Женский трикотажный халат 44-46 к.2340 желтый

Женский трикотажный халат 44-46 к.2340 желтый

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: желтый, розовый
Длина: чуть за колено
Ворот: английский воротник

Цена: 540 грн.

Женский трикотажный халат 44-46 к.2340 оранжевый

Женский трикотажный халат 44-46 к.2340 оранжевый

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: оранжево-фиолетовый
Длина: чуть за колено
Ворот: английский воротник

Цена: 540 грн.

Женский трикотажный халат 44-46, 56-58 Esra k.2712 №7

Женский трикотажный халат 44-46, 56-58 Esra k.2712 №7

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: желтый, красный и черный
Длина: длинный
Ворот: V-образный ворот

Цена: 513 грн.

Женский трикотажный халат 44-48 к.2340 оливковый

Женский трикотажный халат 44-48 к.2340 оливковый

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: оливковый с фиолетовым, желтым и зеленым
Длина: чуть за колено
Ворот: английский воротник

Цена: 540 грн.

Женский трикотажный халат 44-50 Esra k.2712 №2

Женский трикотажный халат 44-50 Esra k.2712 №2

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: красный с коричневым
Длина: длинный
Ворот: V-образный ворот

Цена: 513 грн.

Женский трикотажный халат 48 Esra k.2518 розовый

Женский трикотажный халат 48 Esra k.2518 розовый

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: розово-желтый
Длина: длинный
Ворот: V-образный ворот

Цена: 513 грн.

Женский трикотажный халат 48-50 Esra k.2712 №3

Женский трикотажный халат 48-50 Esra k.2712 №3

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: красный с серым
Длина: длинный
Ворот: V-образный ворот

Цена: 513 грн.

Женский трикотажный халат 48-50 Esra k.2712 №4

Женский трикотажный халат 48-50 Esra k.2712 №4

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: коричнево-желтый
Длина: длинный
Ворот: V-образный ворот

Цена: 513 грн.

Женский трикотажный халат 48-50 Esra k.2712 №5

Женский трикотажный халат 48-50 Esra k.2712 №5

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: красный с черным
Длина: длинный
Ворот: V-образный ворот

Цена: 513 грн.

Женский трикотажный халат 48-50 Esra k.2712 №6

Женский трикотажный халат 48-50 Esra k.2712 №6

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: терракотовый и оранжевый
Длина: длинный
Ворот: V-образный ворот

Цена: 513 грн.

Женский трикотажный халат 50-52 Esra k.2518 оранжевый

Женский трикотажный халат 50-52 Esra k.2518 оранжевый

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: оранжевый и коричневый
Длина: длинный
Ворот: V-образный ворот

Цена: 540 грн.

Женский трикотажный халат 50-52 Esra k.2518 салатовый

Женский трикотажный халат 50-52 Esra k.2518 салатовый

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: салатовый и черный
Длина: длинный
Ворот: V-образный ворот

Цена: 513 грн.

Женский трикотажный халат 54-56 Esra k.2748 Абстракция

Женский трикотажный халат 54-56 Esra k.2748 Абстракция

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: красный с коричневым
Длина: длинный
Ворот: английский воротник

Цена: 513 грн.

Женский трикотажный халат 54-56 Esra k.2748 красный

Женский трикотажный халат 54-56 Esra k.2748 красный

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: красный
Длина: длинный
Ворот: английский воротник

Цена: 513 грн.

Женский трикотажный халат 54-56 Esra k.2750 "Весна"красный

Женский трикотажный халат 54-56 Esra k.2750 "Весна"красный

Страна-производитель: Турция
Состав: хлопок
Цвет: абстракция красный и бирюза
Длина: длинный
Ворот: английский воротник

Цена: 513 грн.

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Домашний халат – это одежда, в которой человек должен чувствовать себя комфортно. Интернет-магазин «Xalatti» предлагает широкий ассортимент товаров на любой вкус. У нас можно подобрать модную турецкую домашнюю одежду из разных материалов в зависимости от индивидуальных параметров и предпочтений. Поставляются все халаты из Турции, поэтому вы можете не сомневаться в качестве ткани.

Какие виды халатов можно купить в нашем интернет-магазине?  

  • Махровые халаты – это одежда, которая отлично впитывает влагу и не причиняет дискомфорта. Они очень мягкие и пушистые. Также махровые халаты помогут поддерживать оптимальную температуру тела, что создает ощущение уюта.
  • Велюровые халаты не сковывают движения и отлично подходят для домашних дел. Производители часто украшают их дополнительными элементами, узорами, поэтому такие халаты выглядят как полноценное платье.
  • Трикотажные халаты изготовляются из натуральных тянущихся тканей. Благодаря этому свойству одежда не сковывает движения. Они приятны на ощупь.
  • Вафельные халаты. Несмотря на свою легкость, материал довольно прочный. Он обладает необычной фактурой и гипоаллергенными свойствами.
  • Халаты из тонкой махры обладают всеми преимуществами махрового, но также являются довольно легкими. 

Купить халаты всех этих разновидностей вы можете в удобной обстановке, не выходя из дома - наш интернет-магазин осуществляет доставку по всей Украине. Все материалы имеют высокое качество и приятную фактуру – такой халат станет вашей любимой домашней одеждой. В наличии женские, мужские и детские модели. 

Как правильно выбрать домашний халат?

Выбирать халат следует в зависимости от его назначения. После посещения бани или душа отлично подойдут вафельные или модели из тонкой махры. Благодаря их особенности впитывать излишнюю влагу, вы не будете чувствовать дискомфорта. Наличие капюшона поможет защитить только вымытые волосы от пересушивания на воздухе. 

Если вам хочется почувствовать уют, расслабиться за просмотром телевизора или чтения книги, то идеальным вариантом станет махровый халатик. Его мягкая, пушистая фактура поможет расслабиться. Благодаря его свойству поддерживать оптимальную температуру тела без создания «парникового эффекта», вы сможете комфортно провести время. 

Наш Интернет-магазин халатов предлагает в каталоге модели, которые подходят не только для домашнего ведения хозяйства, но и имеют изумительный вид. Качественный и красивый домашний халат может стать отличным подарком для взрослых и детей. Важно также учитывать особенности фигуры и параметры человека, таким образом можно добиться максимального комфорта. 

Почему стоит купить халаты онлайн в Xalatti?

Мы радуем наших клиентов качественными турецкими изделиями вот уже на протяжении 20 лет. Покупка домашнего халата в нашем Интернет-магазине – это:

  • Уверенность в качестве материалов. Все халаты сделаны в Турции, поэтому они такие комфортные и приятные на ощупь.
  • Отличный крой – вы можете быть уверены, что он прослужит долго и не порвется в самый неподходящий момент.
  • Мы продаем халаты недорого в Украине. Это тот случай, когда и стоимость, и качество изделия действительно хорошие. Независимо от того, в каком городе страны вы находитесь, мы всегда доставим покупку в кратчайшие сроки.
  • Если потребуется помощь в выбором халата, то вы всегда можете позвонить по номерам, указанным на сайте. Наши менеджеры помогут подобрать лучший вариант, которым вы останетесь довольны. 

Покупка халата в интернет-магазине - это доступная цена и удобная доставка

Мы являемся не посредниками, а прямыми поставщиками, поэтому всегда проверяем товар и готовы ответить за его качество. Купив халат у нас, вы убедитесь, что он может сочетать в себе красоту и удобство одновременно. 

Доставка по Украине: Днепр, Киев, Одесса, Харьков, Запорожье, Львов и другие города. Быстрое оформление, оперативная доставка. 